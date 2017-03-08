Андрей Канчельскис: "Я еще неделю назад говорил, что "МЮ" будет удивлен полем в Ростове"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова", который состоится 9 марта, отметил, что главный тренер англичан Жозе Моуринью оправдано критикует качество газона на стадионе "Олимп-2". По его словам, у команд равные шансы в завтрашнем поединке.

- Я еще неделю назад говорил, что "Манчестер Юнайтед" будет удивлен полем в Ростове, - приводит "Р-Спорт" слова Канчельскиса. - После тех условий, в которых играют англичане у себя в чемпионате, конечно, будет критика и по стадиону, и по полю в Ростове. Если поле плохое – значит, оно плохое. Моуринью констатирует факт, то, что увидел своими глазами. Не сказать, что он стелет заранее соломку. В таких условиях "Манчестеру" будет сложно играть, Моуринью это понимает. Понятно, что поле в Ростове в такое время года намного хуже, чем в Англии.

Шансы "Манчестер Юнайтед" и "Ростова" в завтрашнем матче 50 на 50. Как показывает статистика, английские клубы плохо играют с командами из Восточной Европы. Коллективу Жозе Моуринью сложно придется с "Ростовом". Это стабильная, хорошая, организованная во всех линиях команда.

У "МЮ", по сути, остался единственный шанс попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне – нужно победить в Лиге Европы. В четверку в английской премьер-лиге они уже вряд ли попадут. Им нужно стараться выиграть Лигу Европы. Поэтому на игру с "Ростовом" они выйдут с боевым настроем.