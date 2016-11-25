Андреас Гранквист: "Уверен, что "Краснодар" проведет хороший матч с "Зенитом"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист после ничьей против "Зальцбурга" (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы подчеркнул, что команда расстроена игрой, но довольна результатом, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. По словам футболиста, сейчас "быки" сосредоточены на предстоящей встрече с "Зенитом".

– Для вас матч с "Ниццей" будет формальностью или команда постарается выложиться?

– Я не знаю, мы не думаем об этом. Сейчас важно качественно восстановиться и подготовиться к матчу с "Зенитом", который будет уже скоро. А до матча с "Ниццей" надо дожить, и там накануне посмотреть, кто будет готов, в каких кондициях будут находиться игроки. Наверно, какие-то лидеры получат некий отдых и произойдет некоторая ротация. Но об этом рано думать.

– Такая игра, которую команда показала в матче с "Зальцбургом", прибавит сложностей "Краснодару" в подготовке к "Зениту"?

– Все игроки нашей команды расстроены игрой, но довольны результатом. Поэтому я считаю, что в случае хорошего восстановления, да даже и без этого, мы все равно проведем хороший матч с "Зенитом", мы будем стараться, гнуть нашу линию. Мы понимаем, что будем играть дома, при наших болельщиках, и мы осознаем важность этого матча, потому что игра с "Зенитом" – одна из ключевых, топовых в нашем чемпионате. Я более чем уверен, что мы будем к нему готовы.

– Премиальных не предусмотрено в случае победы над "Зенитом"?

– Я ничего подобного не слышал.