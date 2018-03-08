Анатолий Бышовец: "Натиск "Атлетико" можно преодолеть только плотной и слаженной игрой в обороне"

Бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России Анатолий Бышовец считает, что железнодорожникам придется нелегко в матче 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетико". Он видит большую угрозу со стороны форвардов мадридцев.

– Вернувшийся в команду Симеоне Диегу Коста показывает феноменальную статистику: в восьми матчах три гола и три голевые передачи. Как "Локомотиву" играть против забивного испанца?

– У меня остались воспоминания о матче с "Атлетико" (матч группового этапа Кубка УЕФА сезона-2007/2008 "Локомотив" – "Атлетико", который завершился со счетом 3:3. – Прим. "СЭ"). И сегодняшнему тот "Атлетико" по именам не уступает, если не выше. Чего стоят только Форлан и Агуэро. Но нынешний "Атлетико" нужно рассматривать не только с позиции Диегу Косты или других отдельных игроков, но и в целом – с позиции структуры команды Симеоне. С "Атлетико" очень сложно играть. Их натиск можно преодолеть только плотной и слаженной игрой в обороне и хорошими контратаками.

– В последнем матче ла лиги "Атлетико" вчистую проиграл "Барселоне" (0:1) по угловым – 1:12. Стандарты – один из немногих шансов "Локомотива" зацепиться за ничью или даже за победу?

– Я думаю, сложности будут в другом. "Локомотив" с трудом играет в позиционные атаки, и это шанс для того же "Атлетико". Разыгрались и Гризманн, и Коста – футболисты, которые могут решить исход матча. (Константин КОЛМАКОВ)

Матч "Атлетико" - "Локомотив" состоится сегодня, 8 марта, начало - в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.