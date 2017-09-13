Алексей Миранчук: "Локомотив" будет отталкиваться от своей игры в матче с "Копенгагеном"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в преддверии 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена" отметил, что датчане делают ставку на силовую борьбу. Хавбек также добавил, что железнодорожники практикуют быстрый футбол.

– Выделять никого не хотелось бы, потому что мы в первую очередь отталкиваемся от своей игры, – цитирует ТАСС Миранчука. – Эта команда любит борьбу, у нас есть еще время узнать их лучше и понять, как им противостоять. Думаю, для нас не будет проблемой скандинавская игра, потому что мы любим быстрый футбол, поле будет дополнительно полито. Кроме того, у стадиона есть крыша, так что погода не будет влиять на ход матча.

Отметим, что матч "Копенгаген" – "Локомотив" состоится завтра, 14 сентября, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.