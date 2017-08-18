Александр Хацкевич: "В матче с "Маритиму" арбитр иногда принимал решения не в нашу пользу"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич после первого матча 4-го отборочного раунда Лиги Европ против "Маритиму" (0:0) отметил, что команде не хватило последней передачи, чтобы забить гол. Кроме того, он посетовал на работу арбитров этой встречи.

- Мы были готовы к матчу, футболисты были спокойны, - приводит Fooyball.ua слова Хацкевича. - Просто сегодня не получилось забить гол. У нас было территориальное преимущество, был прессинг. Мы старались, но нам не хватало последней передачи. Отмечу, что арбитр иногда принимал решения не в нашу пользу. "Маритиму" отлично оборонялись. Нам было тяжело вскрыть такую насыщенную оборону.