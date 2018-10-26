Александр Хацкевич: "Мы терпели, забили, добились результата"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич после победы над "Ренном" в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы (2:1) отметил, что соперник не удивил.

- В принципе "Ренн" играл так, как мы видели до этого, особенно при позиционных атаках и "стандартах", - цитирует пресс-служба УЕФА Хацкевича. - У этой команды есть свой стиль, от которого она не отступала. Что касается нас, то мы контролировали мяч, когда была возможность, и проводили атаки. Да, у нас был брак в центре поля, но это "Ренн" заставлял наших игроков ошибаться. Мы терпели, забили, добились результата. Это заслуживает уважения.

Игроки, которые выходят на замену, это усиление команды. Готов Сидклей - играет. Че Че вышел - усилил. Тут была игра силовая, и Че Че улучшил контроль мяча, добавил спокойствия. Супряга тоже старался, боролся. Говорят, что я мало доверяю новичкам. Но когда они будут готовы - будут играть.