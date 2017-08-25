Александр Хацкевич: "Динамо" не хотелось бы попасть в одну группу с клубом из Казахстана"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич после победы в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы над "Маритиму" (3:1) отметил, что его подопечные выложились и добились нужного результата. Также белорусский специалист признался, что не хочет получить при жеребьевке команды, на матчи с которыми придется далеко летать.

- На первом плане у нас был результат, и команда достигла его, - приводит официальный сайт "Динамо" слова Хацкевича. - Возможно, игра была не такой яркой, но по самоотдаче и передвижению претензий нет, ребята выложились и добились результата, что самое главное на данный момент. Конечно, разбирая первую игру, мы говорили ребятам, что и сегодня будет очень много борьбы, спорных ситуаций. Не во всех моментах им хватало терпения - например, в первом тайме очень эмоционально воспринимал решение арбитра Ярмоленко... А то, что игра будет тяжелой, мы поняли еще после первого матча.

- Думали о завтрашней жеребьевке? Есть ли какие-то пожелания?

- Не хотелось бы попасть на представителя Казахстана - очень далеко лететь туда. Сейчас мы летали на Мадейру, и прочувствовали на себе, что этот фактор действительно имеет значение. Вы видели, как сегодня сводило судорогами ноги игроков португальского клуба... Что касается жеребьевки группового турнира, то на нее повлиять не можем. Но кто бы ни попался, там уже будет легче играть, не будет такого давления, как в матчах навылет.

Корзины жеребьевки группового турнира Лиги Европы