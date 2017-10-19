Александр Ерохин: "Зенит" достаточно уверенно обыграл "Русенборг"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин после матча группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" (3:1) выразил сожаление в связи с тем, что команда пропустила в концовке встречи. Хавбек подчеркнул, что сейчас питерцы сосредоточены на предстоящих играх чемпионата России.

– Хотели победить сегодня – сказал Ерохин. – Хорошо, что получилось сделать это достаточно уверенно: забили три мяча. Довольны.

– Расстроились, что не удалось сыграть на ноль?

– Конечно, хотели сыграть на ноль. Для нашего вратаря это было бы отлично. Но пропустили контратаку, которую не должны были пропускать. Главное, что победили.

– Показалось, что быстрый гол немного расслабил "Зенит". Согласитесь?

– Не сказал бы, что мы расслабились. Просто "Русенборг" тоже хорошая команда. Они создали свои моменты за счет того, что сами играли хорошо, а не потому что "Зенит" расслабился.

– Насколько тяжелее будет играть с ними в Норвегии?

– При своих болельщиках на своем стадионе они покажут более атакующую игру. Будем готовиться. Впереди сложные игры в чемпионате, сейчас все мысли о них.

– "Русенборг" сыграл в три центральных защитника. Как "Зенит" готовился к этому?

– Мы смотрели их матчи и знали, что они могут показывать оборонительный футбол. Были к готовы к этому, знали, как действовать.

– Если бы не быстрый гол, такую оборону было бы тяжело взломать?

– Если бы да кабы... Главное, что мы забили и выиграли этот матч. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Зенит" – "Русенборг"