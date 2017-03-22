Алекс Фергюсон: "Манчестер Юнайтед" никогда не побеждал в Лиге Европы – это отличный стимул"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон считает, что победа в Лиге Европы должна быть отличным стимулом для команды, которая рискует не попасть в Лигу чемпионов по итогам чемпионата Англии. Напомним, что победа в Лиге Европы дает право сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов. В четвертьфинале Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Андерлехтом".

– "Манчестер Юнайтед" никогда не выигрывал Лигу Европы. И Кубок УЕФА тоже, когда он существовал, – приводит Sky Sports слова Фергюсона. – Сейчас у нас есть замечательная возможность это сделать. Я не говорю, что это обязательно должно произойти, но шансы есть, и они хорошие. Это хороший европейский трофей. Более того, если мы победим в нем, то на следующий сезон точно будем играть в Лиге чемпионов, а это великолепный стимул.