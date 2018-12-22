Сербия, Греция, Болгария и Румыния хотят совместно провести Евро-2028 или ЧМ-2030

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что его страна совместно с Грецией, Болгарией и Румынией создаст общий оргкомитет для подачи заявки на проведение чемпионата Европы по футболу в 2028 году или чемпионата мира в 2030-м. Такое решение было принято на четырехсторонней встрече в Белграде с участием делегаций из министерств спорта и футбольных федераций.

– Мы сегодня приняли решение сформировать инициативный организационный комитет в составе 16 человек, по четыре из каждой страны и выразили надежду, что посредством его наши страны совместно подадут совместную кандидатуру и стать хозяевами ЧЕ-2028 или ЧМ-2030, – цитирует РИА Новости Вучича.

Заявку и необходимую документацию надо подать к декабрю 2021 года, а решения можно ожидать в июле 2022 года.