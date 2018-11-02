Ирландия и Северная Ирландия подали заявку на чемпионат Европы-U21

Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) и Ирландская футбольная ассоциация (IFA) объявили о совместной заявке на проведение чемпионата Европы 2023 (для игроков не старше 21 года) года на пресс-конференции в Белфасте.
Исполнительный директор FAI Джон Делани сделал заявление вместе со своим коллегой IFA Патриком Нельсоном, причем первый назвал заявку исторической, той, которая принесет выгоду Ирландии - как северу, так и югу.
Официальная заявка будет представлена УЕФА в следующем году. Окончательное решение будет объявлено в начале 2020 года.
🎥 See the highlights from what is set to be a historic day as the @FAIreland and Irish FA launch a joint bid for the 2023 UEFA Under-21 Championship 👇🏻 pic.twitter.com/thXmu3HmHj– Official Irish FA (@OfficialIrishFA) 1 ноября 2018 г.
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