Симоне Дзадза - о промахе на Евро-2016: "Я не просил бить этот пенальти"

Нападающий "Валенсии" Симоне Дзадза рассказал, что сильно переживал из-за промаха в серии послематчевых пенальти в матче 1/4 финала Евро-2016 Италия - Германия (1:1, пенальти - 5:6). Итальянский форвард неудачно исполнил пенальти, а также запомнился смешным разбегом перед ударом.

- Этот чертов пенальти... Это худший момент в моей карьере, с учетом того, что случилось потом, - цитирует Football Italia Дзадзу. - Я допустил ошибку, потому что не знал, как реагировать на критику. Я не смог уйти от негатива. Но теперь это в прошлом.

Я не просил бить этот пенальти. Я не лучший пенальтист, но на тренировках сборной никогда не промахивался. После промаха я не спал несколько ночей.