Сергей Молчанов: "Досрочное освобождение российских фанатов будет принято до конца года"

Генеральный консул России в Марселе Сергей Молчанов считает шагом вперед смягчение наказания Алексею Ерунову и Сергею Горбачеву, которые после беспорядков в Марселе перед матчем группового турнира чемпионата Европы-2016 Англия – Россия (1:1) получили сроки от одного до двух лет лишения свободы. Первому сократили срок с 24 месяцев до 18, второму – с 18 до 15. Также Молчанов отметил, что решение о досрочном освобождении россиян может быть принято в конце этого месяца.

– Адвокаты рассчитывают передать в ближайшее время документы в суд высокой инстанции, чтобы добиться решения об УДО болельщиков с последующим их выдворением из Франции, – цитирует ТАСС Молчанова. – Речь идет именно о досрочном освобождении с выдворением, а не об экстрадиции. Это произойдет, как только будут готовы все документы – возможно, в ноябре, возможно даже в конце октября, но в любом случае до конца года. Сокращение сроков двоим из них – уже хорошая для нас новость. Боюсь говорить, как дальше пойдет суд, но очень надеюсь, что все закончится благополучно.