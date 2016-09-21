ФИФА начала изучение слов Дюрицы по матчу Словакия - Англия

ФИФА займется изучением слов защитника "Трабзонспора" и сборной Словакии Яна Дюрицы, который раскритиковал действия арбитров после игры чемпионата Европы против Англии (0:1). Согласно Šport.sk, экс-футболист "Локомотива", скорее всего, будет дисквалифицирован.

Напомним, что после встречи Дюрица подверг сомнению честность действий арбитра. "Только одна команда выйдет из группы. Почему это должна быть Словакия, когда есть Англия? Конечно, они всегда предпочтут более сильную команду. Возможно, арбитр точно знал, как это сделать. Сегодня мы могли сыграть лучше, чем Англия", – сказал Дюрица.