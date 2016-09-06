10:43 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Ян Дюрица: "Судья точно знал, как помочь Англии выиграть у Словакии"

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Защитник сборной Словакии Ян Дюрица после поражения от Англии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (0:1) считает, что главный арбитр встречи Милорад Мажич помог англичанам. По мнению экс-игрока "Локомотива", судьи будут помогать сборной Англии пробиться в финальную стадию турнира.

- Только одна команда выйдет из группы. Почему это должна быть Словакия, когда есть Англия? - цитирует Daily Mail Дюрицу. - Конечно, они всегда предпочтут более сильную команду. Возможно, арбитр точно знал, как это сделать. Сегодня мы могли сыграть лучше, чем Англия.

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