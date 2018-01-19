Жозе Моуринью: "Сделка с "Арсеналом" по переходу Санчеса и Мхитаряна не завершена"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подтвердил информацию о том, что клуб ведет переговоры с "Арсеналом" о переходе нападающего Алексиса Санчеса.

Ранее сообщалось, что "канониры" взамен хотят получить полузащитника Генриха Мхитаряна и денежную компенсацию в размере 10 миллионов фунтов стерлингов.

– Всем известно о переговорах, тем более, что об этом открыто заявили в "Арсенале". Поэтому нет смысла это скрывать, – приводит Sky Sports слова Моуринью. – Сделка не завершена и сейчас Мхитарян выступает за нас, Санчес – за "Арсенал". Генрих не попадет в заявку на матч с "Бернли", но он в хорошей форме.