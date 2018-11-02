Жозе Моуринью: "Мы должны сосредоточиться на себе, чтобы добиться лучших результатов"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что команда должна улучшать свое положение. Он также отметил, что в клубе все в порядке, у всех отличное настроение.

- Мы должны сосредоточиться на себе, чтобы добиться лучших результатов, - приводит пресс-служба клуба слова Моуринью. - Но на "Стэмфорд Бридж" будет трудно показать свое лучшее выступление. Настроение у нас отличное. У нас все в порядке. Я ожидаю, что к концу сентября мы сможем подняться выше.

"Манчестер Юнайтед" после 10 туров занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.

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