Жозе Моуринью: "Манчестер Сити" был готов к чемпионству и до Гвардьолы"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что заслуга Хосепа Гвардьолы в чемпионстве "Манчестер Сити" не так велика. По его словам, "горожане" и без испанца были готовы к победе.

– Их досрочное чемпионство стало следствием того, что клуб делал в последние годы, – цитирует ESPN Моуринью. – Дело не только в огромных вложениях, сделанных при Гвардьоле. Речь об инвестициях в предыдущие годы. Многие основные футболисты, например, Агуэро, Сильва, Компани были уже чемпионами с Манчини, с Пеллегрини, были частью парадигмы клуба все последние годы. "Сити" был готов к победе и до того, как в него пришел такой тренер, как Гвардьола, подписавший еще ряд фантастических игроков. Это естественный ход.