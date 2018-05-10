Жозе Моуринью: "Мало в футболе и обществе в целом таких профессионалов, как Кэррик"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подтвердил, что намерен сохранить Майкла Кэррика в тренерском штабе после завершения игроком карьеры. 36-летний хавбек ранее сообщил, что по окончании сезона завершит карьеру футболиста.

– Это профессионал с большой буквы, – цитирует A Bola Моуринью. – Мало таких в футболе и в обществе в целом. Когда встречаете кого-то подобного, нужно на него полагаться и рассчитывать. Его карьера игрока подходит к концу, но мы в клубе хотим, чтобы этот профессионал оставался с нами.