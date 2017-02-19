Жозе Моуринью: "Через пару лет трансфер Погба покажется дешевым"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что в летнее трансферное окно ожидает громких трансферов. По его словам, самый дорогостоящий игрок мира Поль Погба, за которого "Ювентус" получил 89 миллионов фунтов стерлингов, перестанет быть таким.



- Через пару лет трансфер Погба покажется дешевым, - приводит FourFourTwo слова Моуринью. - Несколько лет назад за феноменального игрока платили 25 миллионов фунтов, а сейчас столько стоит молодой игрок. Летом нас ждут сюрпризы на трансферном рынке, а француз перестанет быть самым дорогим в мире. И это хорошо, он сможет избавиться от такого пристального внимания.