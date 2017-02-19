07:56 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Через пару лет трансфер Погба покажется дешевым"

0
0
0
0

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что в летнее трансферное окно ожидает громких трансферов. По его словам, самый дорогостоящий игрок мира Поль Погба, за которого "Ювентус" получил 89 миллионов фунтов стерлингов, перестанет быть таким.

- Через пару лет трансфер Погба покажется дешевым, - приводит FourFourTwo слова Моуринью. - Несколько лет назад за феноменального игрока платили 25 миллионов фунтов, а сейчас столько стоит молодой игрок. Летом нас ждут сюрпризы на трансферном рынке, а француз перестанет быть самым дорогим в мире. И это хорошо, он сможет избавиться от такого пристального внимания.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ