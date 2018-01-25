Жирков и Шевченко – в списке худших трансферов в истории "Челси"

Издание Goal оставило список худших трансферов "Челси" эпохи Романа Абрамовича. В число неудачных покупок попал Юрий Жирков, перешедший из ЦСКА в 2009 году за 18,6 миллиона фунтов стерлингов. Россиянина поставили на 11-е место в рейтинге.

Самым неудачным трансфером журналисты признали переход нападающего Андрея Шевченко из "Милана" в 2006 году за 30 миллионов фунтов. Украинец забил за "синих" девять голов в 48 матчах чемпионата Англии.

Второе место занял форвард Матея Кежман, выступавший в 2009 году на правах аренды за "Зенит". Замкнул тройку Фернандо Торрес, ставший в 2011 году самым дорогим игроком в истории премьер-лиги.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1) Андрей Шевченко

2) Матея Кежман

3) Фернандо Торрес

4) Папи Джилободжи

5) Халид Буларуз

6) Шон Райт-Филлипс

7) Рахман Баба

8) Асьель дель Орно

9) Хуан Куадрадо

10 Миши Батшуаи

11) Юрий Жирков

12) Жозе Босингва

13) Раул Мейрелеш

14) Йосси Бенаюн

15) Деку