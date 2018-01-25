Жирков и Шевченко – в списке худших трансферов в истории "Челси"

Издание Goal оставило список худших трансферов "Челси" эпохи Романа Абрамовича. В число неудачных покупок попал Юрий Жирков, перешедший из ЦСКА в 2009 году за 18,6 миллиона фунтов стерлингов. Россиянина поставили на 11-е место в рейтинге.
Самым неудачным трансфером журналисты признали переход нападающего Андрея Шевченко из "Милана" в 2006 году за 30 миллионов фунтов. Украинец забил за "синих" девять голов в 48 матчах чемпионата Англии.
Второе место занял форвард Матея Кежман, выступавший в 2009 году на правах аренды за "Зенит". Замкнул тройку Фернандо Торрес, ставший в 2011 году самым дорогим игроком в истории премьер-лиги.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1) Андрей Шевченко
2) Матея Кежман
3) Фернандо Торрес
4) Папи Джилободжи
5) Халид Буларуз
6) Шон Райт-Филлипс
7) Рахман Баба
8) Асьель дель Орно
9) Хуан Куадрадо
10 Миши Батшуаи
11) Юрий Жирков
12) Жозе Босингва
13) Раул Мейрелеш
14) Йосси Бенаюн
15) Деку
spetrov
Zico-wc, по отсутствию ответа я сужу так, что ты понимаешь, что написал ранее глупость. ОК, идем дальше.
20:42
Don
shpasic, а вот тут ты прав, у бомжей он так не играл как в Спартаке, получается Спартак его сделал качественным футболистом, а потом продал вдвое дороже чем покупал обратно бомжам)
20:19
spetrov
...Речь вот про эти слова: "Спасибо Гинеру пусть скажет, устроившему трансфер".
19:22
spetrov
Zico-wc, нет, мне так не видится. Так я понимаю тобой написанное. Если ты имел в виду что-то другое, потрудись писать понятнее. Ну и пояснить ранее написанное.
19:21
Zico-wc
spetrov, это тебе так видится, а не мне.
19:00
spetrov
Zico-wc, т.е. тебе видится так: стоит Гинер со стволом и произносит - либо подпись на контракте, либо мозги?
18:47
ole72
Худший трансфер - Рахман,потому что он Баба
18:46
spetrov
asc0002, вообще говоря, это говорит как раз в пользу "коней", за которых они играли так, как не играли после в других руках.
18:39
spetrov
Ну, в том, что не получилось (как им кажется) у А. Шевченко, сами виноваты. Как говорится, вы просто не умеете их готовить. Хотя Андрей, конечно, сглупил, поведясь на разговоры жены (как говорят) и уйдя из "Милана".
18:38
Zico-wc
У Жиркова было много вариантов, он предпочел самый сложный. Конкурировать на фланге с Эшли Коулом или с Малуда. Спасибо Гинеру пусть скажет, устроившему трансфер. Перейди он в Ювентус и играл бы в Италии лет 8 в основе.
18:32
Serenky25
Самый удачный трансфер Динамо это Паша Спечкибряк.
18:12
tiho
Симпатизирую клубу с 2000, видел всех. Не согласен по Шевченко, ШРФ, Деку. Они много хорошего сделали. Хотя Щева стал началом конца Маура в Челси первого абрасозыва.
17:51
shpasic
удачный трансфер Зенита - это Быстров в Спартак.
17:41
баламошка
Зато у Шевы есть Золотой Мяч, а у Жиркова остались только бомжи.
17:41
lisenkoff
по сути справедливо
17:34
Don
asc0002, у бомжей тоже не одного удачного, кроме Шкртела) А Паша Договорняк наверное входит в топ самых худших трансферов в истории Штутгарта, Фулхэма и Рединга)))
17:34
клад555
Булахруз,а не Буларус)))
17:33
asc0002
У коней все трансферы в европейские клубы худшие для них ))
17:31
shpasic
Смертина ещё забыли.
17:23
баламошка
Уважуха.
17:13