17:09 | Футбол — Англия

Жирков и Шевченко – в списке худших трансферов в истории "Челси"

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Издание Goal оставило список худших трансферов "Челси" эпохи Романа Абрамовича. В число неудачных покупок попал Юрий Жирков, перешедший из ЦСКА в 2009 году за 18,6 миллиона фунтов стерлингов. Россиянина поставили на 11-е место в рейтинге.

Самым неудачным трансфером журналисты признали переход нападающего Андрея Шевченко из "Милана" в 2006 году за 30 миллионов фунтов. Украинец забил за "синих" девять голов в 48 матчах чемпионата Англии.

Второе место занял форвард Матея Кежман, выступавший в 2009 году на правах аренды за "Зенит". Замкнул тройку Фернандо Торрес, ставший в 2011 году самым дорогим игроком в истории премьер-лиги.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1) Андрей Шевченко

2) Матея Кежман

3) Фернандо Торрес

4) Папи Джилободжи

5) Халид Буларуз

6) Шон Райт-Филлипс

7) Рахман Баба

8) Асьель дель Орно

9) Хуан Куадрадо

10 Миши Батшуаи

11) Юрий Жирков

12) Жозе Босингва

13) Раул Мейрелеш

14) Йосси Бенаюн

15) Деку

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КОММЕНТАРИИ (20)
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spetrov

Zico-wc, по отсутствию ответа я сужу так, что ты понимаешь, что написал ранее глупость. ОК, идем дальше.

20:42

Don

shpasic, а вот тут ты прав, у бомжей он так не играл как в Спартаке, получается Спартак его сделал качественным футболистом, а потом продал вдвое дороже чем покупал обратно бомжам)

20:19

spetrov

...Речь вот про эти слова: "Спасибо Гинеру пусть скажет, устроившему трансфер".

19:22

spetrov

Zico-wc, нет, мне так не видится. Так я понимаю тобой написанное. Если ты имел в виду что-то другое, потрудись писать понятнее. Ну и пояснить ранее написанное.

19:21

Zico-wc

spetrov, это тебе так видится, а не мне.

19:00

spetrov

Zico-wc, т.е. тебе видится так: стоит Гинер со стволом и произносит - либо подпись на контракте, либо мозги?

18:47

ole72

Худший трансфер - Рахман,потому что он Баба

18:46

spetrov

asc0002, вообще говоря, это говорит как раз в пользу "коней", за которых они играли так, как не играли после в других руках.

18:39

spetrov

Ну, в том, что не получилось (как им кажется) у А. Шевченко, сами виноваты. Как говорится, вы просто не умеете их готовить. Хотя Андрей, конечно, сглупил, поведясь на разговоры жены (как говорят) и уйдя из "Милана".

18:38

Zico-wc

У Жиркова было много вариантов, он предпочел самый сложный. Конкурировать на фланге с Эшли Коулом или с Малуда. Спасибо Гинеру пусть скажет, устроившему трансфер. Перейди он в Ювентус и играл бы в Италии лет 8 в основе.

18:32

Serenky25

Самый удачный трансфер Динамо это Паша Спечкибряк.

18:12

tiho

Симпатизирую клубу с 2000, видел всех. Не согласен по Шевченко, ШРФ, Деку. Они много хорошего сделали. Хотя Щева стал началом конца Маура в Челси первого абрасозыва.

17:51

shpasic

удачный трансфер Зенита - это Быстров в Спартак.

17:41

баламошка

Зато у Шевы есть Золотой Мяч, а у Жиркова остались только бомжи.

17:41

lisenkoff

по сути справедливо

17:34

Don

asc0002, у бомжей тоже не одного удачного, кроме Шкртела) А Паша Договорняк наверное входит в топ самых худших трансферов в истории Штутгарта, Фулхэма и Рединга)))

17:34

клад555

Булахруз,а не Буларус)))

17:33

asc0002

У коней все трансферы в европейские клубы худшие для них ))

17:31

shpasic

Смертина ещё забыли.

17:23

баламошка

Уважуха.

17:13