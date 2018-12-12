Юрген Клопп: "Заплатил бы за Алиссона вдвое больше, если бы знал, что он так хорош"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что голкипер мерсисайдского клуба Алиссон совершил невероятный сейв в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Наполи" (1:0). В концовке встречи 26-летний бразилец отразил удар нападающего неаполитанцев Аркадиуша Милика.

- Если бы я знал, что Алиссон будет так хорош, то заплатил бы за него намного больше, - приводит слова Клоппа The Guardian. - Это не единственный его сейв. Алиссон очень спокойно действует с мячом, тем самым помогая команде. Его сейв в матче с "Наполи" был просто невероятным.

Алиссон перешел в "Ливерпуль" летом 2018 года. В текущем сезоне он провел 22 матча за "красных" и пропустил 13 голов.

Все о чемпионате Англии - здесь