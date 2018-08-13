Юрген Клопп: "Только в Англии можно стать чемпионом на трансферном рынке"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал тот факт, что "красные" стали лидерами в Англии по количеству потраченных на новых игроков средств.

-Это чисто английская вещь, что вы можете выиграть лигу в трансферном окне, - приводит Sky Sports слова Клоппа. Это невозможно. Это совсем неинтересно. Мы сделали свое дело, другие команды сделали свое в прошлом году, два года назад, когда угодно. Мы сделали это в этом году, потому что мы чувствовали, что был правильный момент, чтобы сделать это, вот и все! Мы наслаждаемся нашей игрой, а все остальное для нас не столь важно.

"Красные" потратили на новичков 164 миллиона фунтов. Состав команды Юргена Клоппа этим летом пополнили Алиссон (54 миллиона фунтов), Фабинью (40,5 миллиона фунтов), Наби Кейта (58,5 миллиона фунтов) и Джердан Шачири (16,2 миллиона фунтов).