Яя Туре: "Хочу, чтобы "Сити" был значимее "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре мечтает, что его команда затмит "Манчестер Юнайтед". Также он признался, что сделает все для фанатов "горожан".

- Я пришел в "Сити", чтобы изменить его историю, - цитирует Goal Туре. - Хочу, чтобы этот клуб стал значимее, чем "Юнайтед". Это моя мечта. Мне повезло играть в таких больших клубах, как "Барселона" и "Олимпиакос". Эти команды всегда были чемпионами. Но "Сити" это нечто другое. Счастлив, что теперь команда каждый год борется за чемпионство. Я готов отдавать всего себя ради этого клуба и его болельщиков. Буду всегда бороться, чтобы сделать команду лучше.