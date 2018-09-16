"Вулверхэмптон" нанес "Бернли" четвертое поражение в сезоне

В матче 5-го тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" на своем поле обыграл "Бернли" со счетом 1:0. Это вторая победа в сезоне для "Вулверхэмптона" и четвертое поражение у "Бернли".

Чемпионат Англии

Премьер-лига

5-й тур

"Вулверхэмптон" – "Бернли" – 1:0 (0:0)

Гол: Хименес, 61.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Невеш, Хименес (Бонатини, 76), Элдер Кошта (Траоре, 66), Жота (Гиббс-Уайт, 88).

"Бернли": Харт, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Хендрик (Уэствуд, 79), Леннон, Воукс (Вуд, 70), Гвюдмундссон, Барнс (Выдра, 56).

Предупреждения: Бардсли, 28. Корк, 37. Гвюдмундссон, 68. Жота, 72. Тэйлор, 82. Невеш, 86.

Судья: Марринер (Англия).

16 сентября. Вулверхэмптон. Стадион Molineux.