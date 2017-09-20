"Вулверхэмптон", "Борнмут" и "Лидс" вышли в 1/8 финала Кубка лиги

"Вулверхэмптон" в дополнительное время выиграл у "Бристоль Роверс" в матче 1/16 финала Кубка английской лиги. В других встречах "Борнмут" переиграл "Брайтон", а "Лидс" в серии пенальти обыграл "Бернли".

Кубок английской лиги

1/16 финала

"Вулверхэмптон Уондерерс" - "Бристоль Роверс" - 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Энобакаре, 98.

Удаление: Локьер (Б), 120.

Судья: Харрингтон.

"Борнмут" - "Брайтон & Хоув" - 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Кинг, 99.

"Борнмут": Боруц, Смит, С.Кук, Фрэнсис, Гослинг, Л.Кук, Станислас (Пью, 63. Хайндман, 116), Афобе, Айб (Кинг, 103), Фрэйзер, Муссе.

"Брайтон & Хоув": Крул, Росениор (Матею, 109), Хюнемайер, Бонг, Скелотто (Преппер, 105), Голдсон, Молумби, Хатчинсон, Мерфи, Скалак (Марч, 104), Искиэрдо (Кноккарт, 104).

Предупреждения: Хатчинсон, 95. Боруц, 120.

Судья: Френд.

"Бернли" - "Лидс" - 2:2 д.в. (0:0, 2:2, 0:0). Пенальти - 3:5

Голы: Сако, 80 (0:1). Вуд, 89 - с пенальти (1:1). Пабло Эрнандес, 90+4 - с пенальти (1:2). Брэйди, 90+6 (2:2).

"Бернли": Поуп, Бардсли, Лонг, Тарковски, Тэйлор, Арфилд (Брэйди, 72), Уэствуд (Дефур, 120), Хендрик (Корк, 90), Воукс (Вуд, 72), Гвюдмундссон, Барнс.

Предупреждения: Бардсли, 53. Гвюдмундссон, 70. Лонг, 85.

Судья: Бонд.