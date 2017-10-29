Видео: "Халл Сити" проиграл "Ноттингем Форест"

Накануне "Халл Сити" потерпел поражение от "Ноттингем Форест" (2:3) в матче 14-го тура чемпионшипа. В составе "тигров" отличились нападающий Джаррод Боуэн и защитник Майкл Хектор.

Это поражение стало шестым для команды Леонида Слуцкого в сезоне. "Халл" занимает 17 место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков. "Ноттингем Форест" вышел на 11 место.

"Халл" забросали теннисными мячами. Новое поражение Слуцкого //

Леонид Слуцкий: "Знаю причину протеста болельщиков "Халла", но не понимаю значение теннисных мячей на газоне"