Видео: "Халл Сити" проиграл "Ноттингем Форест"

Накануне "Халл Сити" потерпел поражение от "Ноттингем Форест" (2:3) в матче 14-го тура чемпионшипа. В составе "тигров" отличились нападающий Джаррод Боуэн и защитник Майкл Хектор.
Это поражение стало шестым для команды Леонида Слуцкого в сезоне. "Халл" занимает 17 место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков. "Ноттингем Форест" вышел на 11 место.
"Халл" забросали теннисными мячами. Новое поражение Слуцкого //
Леонид Слуцкий: "Знаю причину протеста болельщиков "Халла", но не понимаю значение теннисных мячей на газоне"
баламошка
Опять?! Вчера тоже Халл Ноттингему проиграл! Лёня, как так, 2 дня подряд проигрываешь? Стыдоба.
10:05