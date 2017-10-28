Леонид Слуцкий: "Знаю причину протеста болельщиков "Халла", но не понимаю значение теннисных мячей на газоне"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 14-го тура чемпионшипа с "Ноттингем Форест" (2:3). При этом российский специалист подчеркнул, что не понимает значение акции протеста.
Напомним, что во время игры фанаты "тигров" начали бросать на поле теннисные мячи. В связи с этим матч был приостановлен на несколько минут.
– Во втором тайме болельщики "Халла" в знак протеста закидали поле теннисными мячами…
– Я благодарен фанатам за поддержку, но когда матч прерывается на пять минут… Я знаю, почему болельщики протестовали, но я не понимаю, что означают мячи на газоне. У меня достаточно проблем внутри команды, и мне трудно принять еще одну. (Гоша ЧЕРНОВ)
"Халл" забросали теннисными мячами. Новое поражение Слуцкого
Чем занимаются игроки "Халла" во время матча с "Ноттингем Форест"?– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 28 октября 2017 г.
Убирают из штрафной теннисные мячи 🎾
Такая акция протеста фанатов "Халла" pic.twitter.com/p88fLMW2PF
баламошка
Теннисные мячи жёлтые, а жёлтые тюльпаны - вестники разлуки © Лёньку со дня на день оправят обратно в Россию)
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