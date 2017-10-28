Леонид Слуцкий: "Знаю причину протеста болельщиков "Халла", но не понимаю значение теннисных мячей на газоне"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 14-го тура чемпионшипа с "Ноттингем Форест" (2:3). При этом российский специалист подчеркнул, что не понимает значение акции протеста.

Напомним, что во время игры фанаты "тигров" начали бросать на поле теннисные мячи. В связи с этим матч был приостановлен на несколько минут.

– Во втором тайме болельщики "Халла" в знак протеста закидали поле теннисными мячами…

– Я благодарен фанатам за поддержку, но когда матч прерывается на пять минут… Я знаю, почему болельщики протестовали, но я не понимаю, что означают мячи на газоне. У меня достаточно проблем внутри команды, и мне трудно принять еще одну. (Гоша ЧЕРНОВ)

"Халл" забросали теннисными мячами. Новое поражение Слуцкого