"Уотфорд" обыграл "Кристал Пэлас" в чемпионате Англии

"Уотфорд" обыграл "Кристал Пэлас" в матче 3-го тура чемпионата Англии. Голами в составе хозяев поля отметились хавбек Роберто Перейра и защитник Хосе Холевас. Гости ответили забитым мячом нападающего Вильфрида Заа.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

3-й тур

"Уотфорд" - "Кристал Пэлас" - 2:1 (0:0)

Голы: Перейра, 53 (1:0). Холевас, 71 (2:0). Заа, 78 (2:1).

"Уотфорд": Фостер, Янмат, Каткарт, Кабаселе, Холевас, Капуэ, Перейра, Дукуре, Хьюз, Дини (Саксесс, 90+4), Грэй (Сема, 73).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Келли, ван Анхолт, Уорд, Шлупп (Майер, 75), Макартур, Миливоевич, Бентеке (Серлот, 85), Таунсенд, Заа.

Предупреждения: Капуэ, 4. Заа, 8. Янмат, 37. Майер, 80. Холевас, 84. Перейра, 86.

Судья: Тэйлор (Англия).

26 августа. Уотфорд. Стадион "Vicarage Road".

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