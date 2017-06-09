14:28 | ФУТБОЛ — Англия

Университет Халла поприветствовал Слуцкого по-русски

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Университет Халла тепло поприветствовал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера "Халл Сити". О назначении бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России стало известно сегодня.

"Добро пожаловать", - написала по-русски пресс-служба университета в официальном Твиттере и добавила уже по-английски: "Теплые приветствия от нас новому главному тренеру "Халл Сити" Леониду Слуцкому. Вперед, "тигры!"

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