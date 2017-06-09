Университет Халла поприветствовал Слуцкого по-русски

Университет Халла тепло поприветствовал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера "Халл Сити". О назначении бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России стало известно сегодня.
"Добро пожаловать", - написала по-русски пресс-служба университета в официальном Твиттере и добавила уже по-английски: "Теплые приветствия от нас новому главному тренеру "Халл Сити" Леониду Слуцкому. Вперед, "тигры!"
🐯 добро пожаловать, Leonid Slutsky!– University of Hull (@UniOfHull) 9 июня 2017 г.
A warm welcome from us to newly appointed @HullCity manager, Leonid Slutsky. Up the Tigers! #hcafc pic.twitter.com/460g5oXTzS
Патриот Сибири
Теперь главное для Леонида Викторовича - это уехать из Англии со своей фамилией, а не со Слатским.
14:54