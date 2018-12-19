Уле Сульшер: "Манчестер Юнайтед" в моем сердце"

Уле Гуннар Сульшер, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" до конца текущего сезона, рассказал, что с нетерпением ждет начала работы. К нему также присоединится Майк Фелан в качестве тренера первой команды вместе с Майклом Кэрриком и Кираном Маккенной.

- "Манчестер Юнайтед" в моем сердце, и замечательно вернуться в эту роль, - приводит пресс-служба клуба слова Сульшера. - Я действительно с нетерпением жду начала работы с очень талантливой командой, которая у нас есть, с персоналом и со всеми в клубе.

Напомним, что Жозе Моуринью был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед", во вторник, 18 декабря. Под руководством 55-летнего тренера команда набрала 26 очков в 17 матчах.

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