Уле Гуннар Сульшер: "Покеттино в "МЮ"? Спекуляции имеют место быть"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал слухи о возможном приходе аргентинского специалиста Маурисио Покеттино, который сейчас возглавляет "Тоттенхэм"​, в преддверии матча 22-го тура чемпионата Англии против "шпор", сообщает BBC Sports.

– Работа Покеттино в "Тоттенхэме"? Извините, но это не мое дело – оценивать других тренеров, но могу сказать, что он проделал качественную работу в своем клубе. Спекуляции о его приходе в "МЮ"? Спекуляции имеют место быть, потому что он классный специалист, – приводит слова Сульшера BBC Sports.

"Манчестер Юнайтед" занимает шестое место с 38 очками в АПЛ, "шпоры" с 48 баллами располагаются на третьей строчке.

"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед": чемпионат Англии, онлайн-трансляция, 13 января, начало – в 19.30 (мск).