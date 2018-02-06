Уэйн Руни: "В "Манчестер Юнайтед" у Мхитаряна не было свободы"

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни считает, что полузащитнику "Арсенала" Генриху Мхитаряну не хватало свободы в "Манчестер Юнайтед". Армянский футболист играл в Манчестере с 2016-го по 2018-й год. В зимнее трансферное окно Мхитарян перешел в "Арсенал" в обмен на Алексиса Санчеса.

– Мне кажется, что "Арсенал" ему лучше подходит. Я видел, как он тренируется. Генрих – очень талантливый парень, – цитирует Metro Руни. – В "Манчестер Юнайтед" он не получал той свободы, которую хотел и которая у него была в "Боруссии". В "Арсенале" же другой стиль, он будет создавать моменты и забивать голы. Уверен, у него все получится.