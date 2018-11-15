Уэйн Руни: "Работа тренером? Мне это интересно"

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни готов стать главным тренером после завершения профессиональной карьеры.

– Да, это то, что мне интересно, и я хочу это сделать, – приводит слова Руни официальный сайт "Манчестер Юнайтед".

33-летний футболист сыграл в 559 играх за "красных дьяволов", забил 253 мяча и отдал 146 голевых передач. Англичанин становился пять раз чемпионом АПЛ. Является обладателем кубка Лиги чемпионов.

Сегодня Руни проведет прощальный матч в составе сборной Англии против США.

Встреча Англия – США начнется в 23.00 (мск).