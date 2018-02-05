Уэйн Руни: "Мхитаряну в "МЮ" не хватало свободы"

Нападающий "Эвертона", бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни уверен, что Генрих Мхитарян закрепится в "Арсенале". Хавбек сборной Армении перешел в лондонский клуб из "МЮ" этой зимой и отметился тремя голевыми передачами в игре с "Эвертоном" (5:1).

- Я видел в прошлом сезоне, что он очень талантливый футболист, - цитирует Daily Mirror Руни. - Думаю, "МЮ" он не получал той свободы, которая была ему нужна для того, чтобы проявить себя, той свободы, которая была у него в "Боруссии", того стиля игры, которого придерживались дортмундцы.

В "Арсенале" он будет играть с футболистами, которые много держат мяч и пасуют. Он будет создавать голы и забивать.