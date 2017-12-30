"Стоук Сити" выбирает между двумя нападающими "Ливерпуля"

"Стоук Сити" в зимнее трансферное окно хочет арендовать форварда "Ливерпуля" Дэниэла Старриджа, сообщает The Sun. Если сделка не состоится, "гончары" попробуют договориться об аренде другого нападающего "красных" Дэнни Ингса. Согласно регламенту "Стоук" сможет арендовать лишь одного из футболистов.

Старридж может согласиться уйти в аренду, так как нуждается в игровой практике, чтобы попасть в заявку сборной Англии на чемпионат мира-2018.

В этом сезоне 28-летний англичанин провел за "Ливерпуль" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. На счету Ингса 2 игры в премьер-лиге и 1 в Кубке, результативными действиями 25-летний футболист не отметился.