СМИ: Усманов улучшит предложение по покупке контрольного пакета акций "Арсенала"

Российский бизнесмен Алишер Усманов не готов отказаться от идеи приобретения контрольного пакета акций "Арсенала", утверждает Sky Sports. Ранее Стэн Кронке, которому принадлежи 67 процентов акций, отказался продавать их за 1,3 миллиарда долларов.

Усманов проведет встречу со своими консультантами, чтобы обсудить возможность улучшенного предложения. Ранее сообщалось, что он может увеличить сумму вдвое. Напомним, что россиянину принадлежит 30 процентов акций лондонцев.