СМИ: Усманов улучшит предложение по покупке контрольного пакета акций "Арсенала"

Российский бизнесмен Алишер Усманов не готов отказаться от идеи приобретения контрольного пакета акций "Арсенала", утверждает Sky Sports. Ранее Стэн Кронке, которому принадлежи 67 процентов акций, отказался продавать их за 1,3 миллиарда долларов.
Усманов проведет встречу со своими консультантами, чтобы обсудить возможность улучшенного предложения. Ранее сообщалось, что он может увеличить сумму вдвое. Напомним, что россиянину принадлежит 30 процентов акций лондонцев.
ValeraK
Лучше вложи 2,6 млрд долларов в развитие тульского футбола! Аха-ха-ха-ха)))
22:46
Очень плохой мальчик
Levbereg Зачем Лондон? Лондон гуд-бай. А вот Ростов нужно купить===============================Разок Анжи уже купил))
22:34
grroznyi85
Да не отдаст Кронке свою долю акций. Легче Усманову свою долю продать и попытаться купить какой-нибудь другой лондонский клуб (из Чемпионшипа например).
22:27
Levbereg
Зачем Лондон? Лондон гуд-бай. А вот Ростов нужно купить. Мутко обещал же ростовскому футболу помочь. Вот и предложить человеку куда деньги вложить. Можно и на треть меньше денег, мы не гордые.
22:14
Andrey6201
Не верю! СЭкс троллит :(
22:08