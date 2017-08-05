С приходом Эрнандеса число подписчиков "Вест Хэма" увеличилось на 303 тысячи человек

"Вест Хэм" после подписания контракта с нападающим "Байера" Хавьером Эрнандесом увеличил общее число подписчиков в социальных сетях на 303,8 тысячи новых пользователей, утверждает Digital Sports Media. Напомним, "молотобойцы" заключили трехлетнее соглашение с мексиканским форвардом в конце июля.

Отмечается, что число подписчиков клуба в Инстаграме увеличилось на 37,7 тысячи человек. В англоязычном аккаунте команды в Твиттере появилось 53,3 тысячи новых подписчиков. Кроме того, в Фейсбуке на страницу клуба подписались 186,8 тысячи пользователей (142 тысячи - из Мексики, 17,9 тысячи - из США).

Одновременно с этим "Байер", за который до перехода в английский клуьб выступал Эрнандес, потерял в общей сложности свыше 80 тысяч подписчиков в соцсетях (Инстаграм - 11,4 тысячи человек, Твиттер - 14,1 тысячи человек, Фейсбук - 55,3 тысячи человек).

Напомним, Эрнандес выступал за "Байер" с 2015 по 2017 год. В 76 матчах он забил 39 голов.

Таблица переходов европейских топ-клубов