Реднапп наехал своей жене на лодыжку

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" и "Куинз Парк Рейнджерс" Харри Реднапп рассказал подробности несчастного случая, произошедшего вчера. Пальто супруги 69-летнего специалиста случайно застряло в двери машины, что не заметил находящийся за рулем тренер и начал движение. Услышав крики, он остановился, но женщина успела получить серьезную травму ноги, в связи с которой ее доставили в больницу.

- Сандра, к сожалению, была вне поля моего видения, когда я решил отогнать машину, - цитирует BBC Реднаппа. - Я наехал ей на лодыжку. Стоит отметить, что ей немного повезло, и я успел среагировать на крик. Потому что если бы полный вес автомобиля пришелся на ее ногу, то лишь богу известно, что случилось бы. Сейчас все в порядке. Она перенесла операцию на лодыжке, которая прошла успешно.