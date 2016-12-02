11:26 | ФУТБОЛ — Англия

Раньери доволен работой "Лестера" на трансферном рынке

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Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери признался, что доволен работой клуба на трансферном рынке. Летом чемпионы Англии подписали вратаря Рона-Роберта Цилера, защитника Луиса Эрнандеса, полузащитников Нампали Менди и Бартоша Капустку, а также нападающих Ислама Слимани и Ахмеда Мусу.

- Подписания были очень хорошие, и я очень доволен работой на трансферном рынке, - цитирует Sky Sports Раньери. - Нельзя быть полностью уверенным, когда подписываешь новых игроков, что они сразу начнут очень хорошо. Если бы вы видели Рияда Махреза, то он начал хорошо играть со второго сезона, первый год был обычным.

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