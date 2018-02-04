Рафаэль Бенитес: "Вполне реально работать тренером и в 70 лет"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес считает, что может оставаться на занимаемой должности и в 70 лет. 57-летний специалист работает уже 32 года. Он тренировал такие команды, как "Реал", "Ливерпуль", "Валенсия" и "Челси".

– Я вполне допускаю, что могу быть тренером и в 70 лет. На данный момент я считаю, что это реально, – цитирует BBC Бенитеса. – Я по-прежнему испытываю страсть к футболу, мне нравится моя работа.

Есть немало тренеров, которые годами находятся на тренерском мостике, потому что у них есть энергия, страсть и желание побеждать.

Главное – это оставаться здоровым. Если ты здоров, то можешь работать. У меня вроде бы все в порядке, стучу по дереву. Обычно я не пью и не курю.