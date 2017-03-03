На "Олд Траффорд" будут продавать красное вино

На домашнем стадионе "Манчестер Юнайтед" "Олд Траффорд" будет продаваться красное вино, сообщает Daily Mail. Продаваться оно будет в бутылках емкостью 187,5 мл стоимостью 4,8 фунта стерлингов. Ранее болельщики жаловались на отсутствие вина на стадионе, и клуб пошел им навстречу.
Купить вино можно будет уже 4 марта на матче 27-го тура чемпионата Англии против "Борнмута".
shpasic
главное, чтобы Ерёменко не начал жаловаться, что чего-то не продают на "ВЭБ-Арене"))
23:51 3 марта
баламошка
А у спартаковского стадиона к ЧМ установят 2 фонтана: один с красным, а другой с белым вином.
23:42 3 марта