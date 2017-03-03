23:35 3 марта | ФУТБОЛ — Англия

На "Олд Траффорд" будут продавать красное вино

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На домашнем стадионе "Манчестер Юнайтед" "Олд Траффорд" будет продаваться красное вино, сообщает Daily Mail. Продаваться оно будет в бутылках емкостью 187,5 мл стоимостью 4,8 фунта стерлингов. Ранее болельщики жаловались на отсутствие вина на стадионе, и клуб пошел им навстречу. 

Купить вино можно будет уже 4 марта на матче 27-го тура чемпионата Англии против "Борнмута".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

главное, чтобы Ерёменко не начал жаловаться, что чего-то не продают на "ВЭБ-Арене"))

23:51 3 марта

баламошка

А у спартаковского стадиона к ЧМ установят 2 фонтана: один с красным, а другой с белым вином.

23:42 3 марта

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