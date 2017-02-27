Марк Олбрайтон: "Пресса лжет, я не требовал отставки Раньери"

Полузащитник "Лестера" Марк Олбрайтон опроверг информацию о том, что он был в числе футболистов, которые настояли на отставке главного тренера команды Клаудио Раньери. Ранее сообщалось, что ветераны клуба, в числе которых был Олбрайтон, обратились к руководителям с просьбой уволить итальянского специалиста, который в прошлом сезоне привел команду к первому в истории чемпионскому титулу.

– Я редко общаюсь с представителями СМИ, но сейчас я очень зол и расстроен тем, что читаю в прессе, – цитирует The Sun Олбрайтона. – Написанное про меня и тренера – абсолютная ложь! У меня были хорошие отношения с тренером, и я очень уважаю его за то, чего он достиг с клубом.

После его отставки я пообщался с Раньери и поблагодарил его за все, что он сделал для меня. В первый день пребывания в "Лестере" он сказал, что верит в меня, и в последний день пребывания в клубе он повторил эти слова. Мне никогда не удастся по-настоящему отблагодарить его за все то, чего он помог мне достичь. Раньери верил в меня и знает, что я делал все возможное для него. У моей семьи был худший период в жизни, но тренер помог мне достичь того, о чем я не мечтал даже в самых смелых фантазиях. Это помогло нам смотреть на все с позитивом, хотя вокруг был один негатив.

Конец сказки. "Лестер" уволил Раньер //

СМИ: Варди и Шмейхель были в числе игроков, которые настаивали на отставке Раньери //

Дони: "Раньери получил то, чего заслуживал" //

Жозе Моуринью: "Три моих чемпионских титула не сравнятся с одним, который завоевал Раньери" //

Решение об увольнении Раньери было принято до матча с "Севильей"