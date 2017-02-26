08:34 | ФУТБОЛ — Англия

Дони: "Раньери получил то, чего заслуживал"

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Бывший вратарь "Ромы" и "Ливерпуля" Дони остался равнодушен к увольнению Клаудио Раньери с поста главного тренера "Лестера". Бразильский голкипер и итальянский специалист вместе работали в римском клубе, и при Раньери Дони являлся запасным стражем ворот.

– Рано или поздно каждый получает то, чего заслуживает, – цитирует Mundo Deportivo Дони. – Ложь всегда можно скрыть, но рано или поздно правда возьмет свое.

Конец сказки. "Лестер" уволил Раньер //
СМИ: Варди и Шмейхель были в числе игроков, которые настаивали на отставке Раньери

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ботаникум

sarkis1957 + + + Ага, похоже, Доня "СВОЁ" уже получила!

09:17

sarkis1957

Чувствуется, что обиженный. А на таких, как говорится....

09:14

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Материалы других СМИ