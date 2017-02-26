Дони: "Раньери получил то, чего заслуживал"

Бывший вратарь "Ромы" и "Ливерпуля" Дони остался равнодушен к увольнению Клаудио Раньери с поста главного тренера "Лестера". Бразильский голкипер и итальянский специалист вместе работали в римском клубе, и при Раньери Дони являлся запасным стражем ворот.

– Рано или поздно каждый получает то, чего заслуживает, – цитирует Mundo Deportivo Дони. – Ложь всегда можно скрыть, но рано или поздно правда возьмет свое.

Конец сказки. "Лестер" уволил Раньер //

СМИ: Варди и Шмейхель были в числе игроков, которые настаивали на отставке Раньери