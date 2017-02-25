СМИ: Варди и Шмейхель были в числе игроков, которые настаивали на отставке Раньери

Игроки "Лестера" Каспер Шмейхель и Джейми Варди после поражения в 1/8 финала Лиги чемпионов от "Севильи" (1:2) сообщили владельцу клуба, что недовольны работой под руководством Клаудио Раньери, утверждает The Sun. На следующий день после этого специалист был отправлен в отставку.
Согласно источнику, вместе с вратарем и нападающим к руководителям клуба также обратились защитник Уэстли Морган и полузащитник Марк Олбрайтон.
Конец сказки. "Лестер" уволил Раньер //
Каспер Шмейхель - Раньери: "Спасибо, босс"
Ботаникум
Если это близко к истине, то хочу пожелать этим "пОцанам" вылететь из премьер-лиги и когда-нибудь самим вплотную столкнуться с ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ. А подобный поступок иначе и НЕ ИМЕНУЕТСЯ.
13:01
karwin
Кем бы они были без Раньери?
12:59
Ботаникум
maxscorp78 + + + + +
12:50
maxscorp78
и сами же первыми свалят из клуба)
12:40