СМИ: Варди и Шмейхель были в числе игроков, которые настаивали на отставке Раньери

Игроки "Лестера" Каспер Шмейхель и Джейми Варди после поражения в 1/8 финала Лиги чемпионов от "Севильи" (1:2) сообщили владельцу клуба, что недовольны работой под руководством Клаудио Раньери, утверждает The Sun. На следующий день после этого специалист был отправлен в отставку.

Согласно источнику, вместе с вратарем и нападающим к руководителям клуба также обратились защитник Уэстли Морган и полузащитник Марк Олбрайтон.

Конец сказки. "Лестер" уволил Раньер //

Каспер Шмейхель - Раньери: "Спасибо, босс"