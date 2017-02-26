Жозе Моуринью: "Три моих чемпионских титула не сравнятся с одним, который завоевал Раньери"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в очередной раз выразил поддержку Клаудио Раньери, который был уволен с поста тренера "Лестера". Ранее португалец заявил, что стадион "Лестера" следует назвать в честь итальянского наставника.

– В мире современного футбола нельзя оставаться наивными, – цитирует The Guardian Моуринью. – Футбол уже не тот, что 20 лет назад, и даже 10 лет назад. Все меняется, и мы не должны бояться объяснять людям то, в какой индустрии работаем.

Мне очевидно, что карьера Клаудио на этом не закончена. Всех увольняют, нельзя делать из этого драму. После увольнения из "Челси" поклонники команды поддерживали меня, и это помогло. Уверен, что аналогичная история произойдет и с Раньери. Болельщики "Челси" не забыли того, что я сделал для клуба, а Клаудио, на мой взгляд, сделал для "Лестера" еще больше. Мои три титула чемпиона Англии не стоят одного аналогичного титула Раньери.

Исходя из моего опыта, я скажу, что историю никто не может стереть. Нельзя включить компьютер и удалить то, что было сделано. И я могу гарантировать Клаудио, что эту историю никто не забудет.

Конец сказки. "Лестер" уволил Раньер //

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