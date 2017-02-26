09:35 | ФУТБОЛ — Англия

Решение об увольнении Раньери было принято до матча с "Севильей"

0
0
0
0
1

Решение об отставке главного тренера "Лестера" Клаудио Раньери руководство клуба приняло еще до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Севильи" (1:2), утверждает Daily Mail. Ранее сообщалось, что после игры против испанцев ведущие футболисты "лис" обратились к руководству с просьбой уволить итальянского специалиста.

Владелец "Лестера" Вичай Шриваддханапрабха сообщил Раньери о принятом решении сразу после возвращения команды из Испании. Согласно источнику, судьба итальянца была решена после поражения команды в игре 25-го тура чемпионата Англии против "Суонси" (0:2).

Конец сказки. "Лестер" уволил Раньер //
СМИ: Варди и Шмейхель были в числе игроков, которые настаивали на отставке Раньери //
Жозе Моуринью: "Три моих чемпионских титула не сравнятся с одним, который завоевал Раньери"

0
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

sarkis1957

Большей глупости придумать было невозможно....Думаю, теперь Лестер обречен!

10:04

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ