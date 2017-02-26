Решение об увольнении Раньери было принято до матча с "Севильей"

Решение об отставке главного тренера "Лестера" Клаудио Раньери руководство клуба приняло еще до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Севильи" (1:2), утверждает Daily Mail. Ранее сообщалось, что после игры против испанцев ведущие футболисты "лис" обратились к руководству с просьбой уволить итальянского специалиста.

Владелец "Лестера" Вичай Шриваддханапрабха сообщил Раньери о принятом решении сразу после возвращения команды из Испании. Согласно источнику, судьба итальянца была решена после поражения команды в игре 25-го тура чемпионата Англии против "Суонси" (0:2).

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