"Манчестер Юнайтед" может потратить на Криштиану Роналду 400 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" приступил к изучению вопроса о вероятном возвращении в команду нападающего Криштиану Роналду. Как сообщает AS, руководству "красных дьяволов" придется заплатить около 200 миллионов евро за трансфер португальца, еще столько же - на зарплату футболиста. Отмечается, что англичане смогут быстро вернуть потраченные средства, используя маркетинг.

Согласно СМИ, Роналду хочет покинуть "Реал" из-за разногласий с президентом клуба Флорентино Пересом. Кроме того, в первую очередь 32-летний игрок в качестве места для продолжения карьеры рассматривает именно "Манчестер Юнайтед".

Ранее стало известно, что главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью уже одобрил переход своего соотечественника. Напомним, что Моуринью и Криштиану Роналду бок о бок работали в мадридском клубе с 2010 по 2013 год. Перед уходом специалиста из "Реала" у него случился конфликт с ведущими игроками, в числе которых был и Криштиану Роналду.