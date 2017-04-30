Лукаку сыграет против "Челси" с первых минут

Стали известны составы "Эвертона" и "Челси" на матч 35-го тура чемпионата Англии. В атаке ливерпульцев с первых минут появится лидер бомбардирской гонки Ромелу Лукаку, ранее выступавший в составе лондонского клуба. Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Эвертон": Стекеленбург, Бэйнс, Ягелка, Уильямс, Холгейт, Гуйе, Дэйвис, Баркли, Калверт-Льюин, Валенсия, Лукаку.

Запасные - Хоэль, Коне, Миральяс, Бэрри, Лукман, Пеннингтон, Кенни.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Педро, Диегу Коста, Азар.

Запасные - Бегович, Зума, Аке, Чалоба, Фабрегас, Виллиан, Батшуайи.

Матч "Эвертон" - "Челси" состоится сегодня, 30 апреля, начало - в 16.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.