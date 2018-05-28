"Ливерпуль" объявил о подписании контракта с полузащитником "Монако" Фабинью. Фото

Полузащитник "Монако" Фабинью перешел в "Ливерпуль", сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба. Официально 24-летний бразилец станет игроком "красных" 1 июля.
Подробности контракта не раскрываются, отмечается только, что соглашение является долгосрочным. Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" заплатит за Фабинью 45 миллионов фунтов стерлингов. Еще 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов.
Фабинью выступал за "Монако" на протяжении пяти сезонов, сыграв за команду 225 матчей и забив 29 голов. В составе команды он стал чемпионом Франции в сезоне-2016/17.
Отметим, что игрок не вошел в состав сборной Бразилии для участия в ЧМ-2018.
"This is something that I always wanted – this is a giant of a team. The infrastructures of the club look exceptional." 🙌– Liverpool FC (@LFC) 28 мая 2018 г.
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